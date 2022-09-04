Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'da kamp yapacak - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'da kamp yapacak

04.09.2022 17:06
Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'da kamp yapacak

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, hazırlık kampı için Hırvatistan'ın Osijek kentine gitti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, hazırlık kampı için Hırvatistan'ın Osijek kentine gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıda yer alan oyuncuların da yer aldığı kadrosuyla çalışmalarını hızlandıran turuncu-beyazlı ekibin Hırvatistan Milli Takımı ile ikili kampa gireceği kaydedildi.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı ve Hırvatistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş, önemli bir hazırlık dönemi geçireceklerini belirterek, "Milli takımda olmayıp antrenmanlara devam eden oyuncularımızla, altyapıdaki genç takım oyuncularımızın kaynaşmasını sağlayacağız ve sezon öncesi yüklemelerimizi tamamlayacağız. Aynı şekilde İstanbul'a bir hafta sonra Hırvatistan Milli Takımı'nı getirerek, yapacağımız maçlarla iki takımı da hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'da kamp yapacak - Son Dakika

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