Yeni Sökespor Profesyonel Lige Merhaba Dedi - Son Dakika
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Yeni Sökespor Profesyonel Lige Merhaba Dedi

Yeni Sökespor Profesyonel Lige Merhaba Dedi
19.07.2025 16:13  Güncelleme: 16:14
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Söke'de, 27 yıl aradan sonra profesyonel ligde mücadele edecek olan Yeni Sökespor'un tanıtım toplantısı yapıldı. Söke Belediye Başkanı ve kulüp yöneticilerinin katıldığı toplantıda, takımın hedefleri ve ilçenin futbol potansiyeli konuşuldu.

Söke'ye 27 yıl aradan sonra yeniden profesyonel lig heyecanını getirecek olan Yeni Söke spor'un tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Tanıtım toplantısına Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ve 3. Liglerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Yeni Sökespor Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, Asbaşkan Hüseyin Kıyak, teknik heyet, Sökespor'un efsane futbolcusu Fuji Mehmet lakaplı Memhet Türken, belediye meclis üyeleri ve Söke futbol camiasından birçok önemli isim katıldı.

Yeni Sökespor'un 3. Lig'de mücadele edecek olmasıyla birlikte kentte büyük bir futbol heyecanı başladı. Toplantıda yapılan açıklamalarda, sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda Söke'yi futbol alanında marka haline getirecek bir vizyonla yola çıkıldığı vurgulandı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, yaptığı konuşmada; "Sökespor maalesef bu sezon bölgeselden, süper amatör lige düştü ve şu anda da hatırı sayılır bir borcu var anladığım kadarıyla. Tam detayları bilmiyorum. Bir istifa süreci yaşandı. Sonra bir play-out oynandı. Orada maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Söke halkı, sökenin gençleri futbolu seviyorlar. Biz de böyle bir teklif gelince Mahmut Bey'den bunu arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, bürokrat arkadaşlarla konuya ilgi duyan meclis üyelerimizle bir araya geldik. Niyetimiz bu sene inşallah Yeni Sökespor olur, Söke Futbol Kulübü olur, isim çok önemli değil. Önemli olan bu takımın burada maçlara çıkması Sökenin yeni yapılan stadında oynaması. Söke'nin 27 yıl sonra ilk defa profesyonel ligde oynaması amacıyla bu yola girdik. Biz bu heyecan ve özlemle beklentinin olduğunu halımızdan da gördük. Söke'ye hafta sonları bir başka hareketlilik gelecek. Şu anda süreç onay sürecinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nda. 'Yeni' isminden dolayı bir sıkıntı olabilir ama bu hukuken bizi engellemiyor. Yani 'yeni' olmaz da demin de söyledim 'Söke Futbol Kulübü' olur. Bir şekilde bu takım burada oynama iradesini gösterdi. Mevcut Sökespor ile alakalı süreç de artık oranın mevcut yönetimi, idarecilerin inisiyatifinde. Sonraki süreçte bir birleşme olur, olmaz. Ben spor hukukunu detaylı bilmiyorum. Sonraki süreç değerlendirilir. Süreç inşallah hayırlı olur" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'in kendilerine her zaman destek olduğunu belirten Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, Söke'deki yapılanma sürecinde kendilerine destek veren Söke'nin futbol efsaneleri Fuji Mehmet ve Anıl Taşdemir'in katkılarının altı çizdi.

"Biz Söke'ye kalıcı olmaya geldik"

Tesis ve antrenman sahası sıkıntıları nedeniyle Aydın'da istenilen ortam sağlanamayınca, geçici olarak Didim'e gidildiği belirten Gözüaçık; "Ancak, Söke Belediye Başkanımızın destek sözleriyle birlikte Söke'ye yatırım yapma kararı aldık. Söke'nin futbolu seven taraftarıyla buluşmayı gerçekten çok istedik. Biz bazı yayın organlarında yazdığı gibi bir yıllığına değil, biz Söke'de kalıcı olmaya geldik dedi. 8 yıl Fenerbahçe, 5 yıl Altınordu ve 7 yıl Altay gibi köklü kulüplerde çalıştığını, Türkiye'de en çok profesyonel oyuncu yetiştiren isimlerden biri olduğunu vurgulayan Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık; "Bugüne kadar birçok oyuncuyu profesyonel liglere çıkardık. Bizim amacımız altyapı organizasyonumuzla Söke'yi altyapı potansiyeli ile bir Türkiye markası yapmak" dedi. Bunlara hayal olarak bakacakların olacağını söyleyen Gözüaçık; "Biz bugüne kadar bir çok hayali gerçekleştirdik. Sökelilerle el ele vererek bu hayali gerçekleştireceğiz" dedi.

TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ise konuşmasında; "Elimden olan bütün imkanlarla destek olacağım. Türkiye'nin birçok yerinde bulundum ancak Söke'ye ilk kez geldim. Bugün buraya gelmekten çok mutlu oldum. Futbolu yürekten seven ve güzel işler yapmak isteyen insanlarla bir arada olmaktan büyük keyif aldım" dedi.

Toplantıda yapılan konuşmaların ardından Yeni Sökespor formaları katılımcılara dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Söke, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Sökespor Profesyonel Lige Merhaba Dedi - Son Dakika

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