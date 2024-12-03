Yeni takımı için gün sayıyor: Arda Güler, Real Madrid'e resti çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeni takımı için gün sayıyor: Arda Güler, Real Madrid'e resti çekti

Yeni takımı için gün sayıyor: Arda Güler, Real Madrid\'e resti çekti

Real Madrid'de yedek kulübesine hapsolan Arda Güler, bu durumun devre arasına kadar değişmemesi durumunda takımdan sezon sonuna kadar kiralık olarak ayrılmak istiyor. Milli futbolcu, iplerin kopma noktasına geldiği teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gitmesi ve yeni teknik direktörün gelişiyle takıma dönmeyi hedefliyor. İspanya'da kalmayı tercih eden 19 yaşındaki genç yıldızın adı Real Sociedad ile anılıyor.

03.12.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynadığı dev karşılaşamaya ilk 11'de başladıktan sonra teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından yine yedek bırakılan Arda Güler'in kulübede oturmak artık canına tak etti.

KİRALIK GİTMEK İSTİYOR

Yedek kalmak istemeyen Arda'nın ara transfer dönemine kadar durumunun değişmemesi halinde kiralık olarak ayrılmak istediği iddia edildi. Real Madrid'e adeta rest çeken milli yıldızın, Ancelotti'den beklediği şansı bulamadığı için kulübe yeni sezona kadar forma giyebileceği bir takıma gitmeyi teklif ettiği aktarıldı.

CARLO ANCELOTTI İLE İPLER KOPTU, GİTMESİNİ BEKLEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'in yeni teknik direktörle birlikte yeni sezonun başında takıma dönmek istediği belirtildi. Arda'nın Carlo Ancelotti ile ipleri koparmak üzere olduğu iddia edildi. Bilindiği üzere Real Madrid'in sezon sonunda İtalyan teknik adamla yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İSPANYA'DA KALACAK

Öte yandan Arda Güler'in kiralık olarak gideceği takım için de isim verildi. Milli yıldızın yaza kadar İspanya'da kalmayı tercih edeceği ve Real Sociedad'ın milli futbolcunun gelişimi için iyi bir adres olacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere 15 maçta giydi ve toplamda 484 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda gol atamadı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Carlo Ancelotti, Real Sociedad, Real Madrid, Arda Güler, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni takımı için gün sayıyor: Arda Güler, Real Madrid'e resti çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Rasim b:
    bir asparagas daha vurdu gol olduuuuu 8 2 Yanıtla
  • Efe:
    şu boş haberlerle milleti ardadan tiksindirdiniz 7 1 Yanıtla
  • Aa:
    Hadi ya 3 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    rest çekmeyi bırak forrma şansı bulamadı 0 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Serbest vuruş , süper dokunuş ve Asist :))) 0 1 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    Bi ardanın aile bu haber kanalına muhtemelen yatırım falan yapmis yada bagis 2 günde bir arda ile alakasiz aslı dahi olmayan haberleri yayınlıyor hakkaten komik hale geldiniz 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    İnşaallah Ayrılır Bir Pok yaptığı Yok 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Yav yeter bu ikisini gördüğümüz nefret ettim ikisinden de 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Koreli muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Koreli muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni takımı için gün sayıyor: Arda Güler, Real Madrid'e resti çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.