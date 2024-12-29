Yeni Teknik Direktör Karagöz

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Türkiye İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mehmet Can Karagöz getirildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada Karagöz ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Bu anlaşma ile işitme engelliler futbol camiamızın ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına katkı sağlayacak yeni bir döneme girilmiştir. Teknik direktörümüz Mehmet Can Karagöz başta olmak üzere tüm teknik kadromuza başarılar diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Milli takımın yeni teknik direktörü Mehmet Can Karagöz ise "Hedefimiz, milli takımımıza Kasım 2025'te Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalyayı kazandırmak." ifadesini kullandı.

Federasyon ayrıca futbol milli takımlar koordinatörlüğüne Mücahit Öztürk'ün, erkekler futbol A milli takım teknik delegeliği görevine de Soner Balcı'nın getirildiğini duyurdu.