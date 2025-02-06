Yeni transfer haftalarca yok! Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber - Son Dakika
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Spor

Yeni transfer haftalarca yok! Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber

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Fenerbahçe'de Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sakatlık durumları belli oldu. Yusuf Akçiçek'in 1 hafta, Alexander Djiku'nun 2 hafta, Diego Carlos'un ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncuların tedavisine başlandığı ifade edildi.

06.02.2025 13:24
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in durumları belli oldu.

YUSUF AKÇİÇEK 1 HAFTA

Erzurumspor maçında Diego Carlos'un yerine oyuna dahil olan ve dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınmak zorunda kalan Yusuf'ta korkulan olmadı. MR sonuçları belli olan Yusuf Akçiçek'in dizinde önemli bir soruna rastlanmadı. Genç oyuncunun yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALEXANDER DJIKU 2 HAFTA

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku ise Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

DIEGO CARLOS'TAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'de en çok korkulan isim Diego Carlos'tan ise kötü haber geldi. Yusuf Akçiçek gibi dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı stoper, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA'ya bildirilecek listede güncelleme yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sakatlıklar hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan açıklamada "Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni transferden kötü haber! Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu
Yeni transfer haftalarca yok! Fenerbahçe\'ye 3 isimden kötü haber

Alexander Djiku, Fenerbahçe, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni transfer haftalarca yok! Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    Tazminatinho bakalım bu sefer ne bahane bulacak 43 19 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt Talisca Cenk gol sevincini görüp kuddurmuşit ahahahhahaaa Taliscayı hala çıkaramadı 8taşlı ağla :) 20 7 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6s bi şey oldu sanıyo, bizde adam çok istersek transfer de yaparız size ne? siz kendinize ağlayın kievi yenemeyen top oynadığını sanan zsvallılar 7 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tarık bende makina senin boyundan büyüktür yaprağım benim lolipoplarla idim olmaz senin yuvarlak olduğunu bütün Beşiktaş ve galatasaraylılar iyi biliyor dee haydi yallah hollandaya 12 7 Yanıtla
  • Jesus Yildiz:
    osimhen - morata sabıtsızlanıyor!!! 11 6 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6sde 170 boyunda stoper almış ahahahahhahaha Fred üstünden kafa golü koyduğunda ağlayarak izlersiniz ahahahhaa 5 12 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt gel mamanıverim aç kalınca hırlıyon sonra ama küçük boy olduğu için ısıramıyo kimse endişelenmesin 8 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Aliii koç başkan Fenev şampiyon 3 9 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    3 futbolcuyu sakatlayanin da ayni Erzurumsporlu futbolcu olmasi? 5 3 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    çelik mlı ferhoşta kardeşim dese de değildir, ferhoştla çelikoşt birbirini zken sevimli kulübe dostlarımızdır 8 0 Yanıtla
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