Yenimahalle Belediyespor, Anadolu Üniversitesi\'ni mağlup etti

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek•
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 39-32 yendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını da 24-14 ev başkent temsilcisi önde tamamladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Aralık Perşembe günü Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.
Turu geçen takım, çeyrek finalde oynayacak.
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