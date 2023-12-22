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Yenimahalle Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup etti - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup etti

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 39-32 yenerek galip geldi. İlk yarıyı 24-14 önde tamamlayan başkent temsilcisi, rövanş maçını 28 Aralık Perşembe günü oynayacak ve turu geçen takım çeyrek finale yükselecek.

Yenimahalle Belediyespor, Anadolu Üniversitesi\'ni mağlup etti
22.12.2023 - 19:58,
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 39-32 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını da 24-14 ev başkent temsilcisi önde tamamladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Aralık Perşembe günü Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, çeyrek finalde oynayacak.

Kaynak: AA
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