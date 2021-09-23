Üye Girişi
Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım - Son Dakika

Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım

23.09.2021 11:13
Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor'un başantrenörü Serdar Eler, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılım hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor'un başantrenörü Serdar Eler, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılım hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.

Başantrenör Serdar Eler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yenimahalle Belediyespor 10. sezonunda. Ben de 10 sezondur bu takımın başındayım. Genç ve dinamik bir takımız. Her sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupaları ilk hedefimiz." dedi.

Çoğunluğu yerli genç bir takım kurduklarını vurgulayan Eler, "Bu sezon 9 yeni transfer yaptık. Yabancı oyuncumuz yok, transferlerimizin hepsi yerli. Çok genç bir takımla sezona başladık. İlk etaptaki amacımız Türkiye liginde ilk 5'e kalabilmek ve Avrupa kupalarına gidebilmek. Avrupa'da ülkemizi, Ankara'mızı temsil etmek istiyoruz. Hedefimizi bu şekilde belirledik." diye konuştu.

"Yaş ortalaması 22,7 oldu"

Serdar Eler, kadın hentbolunda Ankara ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden nadir takımlardan biri olduklarını kaydetti.

Takımın uzun yıllardan sonra genç bir yaş ortalaması yakaladığına dikkati çeken Eler, "Takımımızın yaş ortalaması 22,7 oldu. Profesyonel ligler için genç bir kadro sayılabilir. Oyuncularımızın çoğu yerli ve alt yapıdan geliyor. Dışarıdan aldığımız oyuncular da çok değerli isimler. Bir eksiklik varsa, onun da tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında çok çalışıyorlar. Özellikle kadın sporunda rol model olacak bir yapılanmamız var. " değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlerin gevşediğini ve taraftarların artık tribünlerde maç izleyebildiğini anımsatan Eler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankaralı taraftarları Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na destek için tribünlere bekliyoruz. Sizler de gözlemliyorsunuz, Kovid-19 salgını biraz gevşedi, seyirci de gelmeye başladı. Gönlümüzden geçen, hentbolun layık olduğu noktaya ulaşması. Yenimahalle Belediyespor, Ankara hentbolunda her zaman lokomotif bir takım olmuştur. Ancak 'Şampiyon olacağız' demek şimdilik çok iddialı bir cümle olabilir. Dengeli konuşmak gerek. Ankara EGO Kulübü de bu sezon çok iddialı. Geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluk elde ettiler. Bu sene de Süper Lig'de oynayacaklar. Bizim hedefimiz ilk 3 ya da ilk 5 içinde yer almak."

Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım
Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım
Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım
Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım

Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya! 11:16 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya! AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin 11:09 AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı 11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
Aile Hekimleri Federasyonu, 10:55 Aile Hekimleri Federasyonu, "Bebeklere yanlışlıkla aşı yapıldığı" iddiasını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti 10:48 İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı 10:35 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı 10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi 09:49 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
11:15 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!
11:08 Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi
11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
11:01 Ankara Valiliği'nden önemli uyarı! Zirai don perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek
10:55 Aile Hekimleri Federasyonu, "Bebeklere yanlışlıkla aşı yapıldığı" iddiasını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor
10:47 İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti
10:34 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
10:32 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı         
11:10
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
Ankara Valiliği'nden önemli uyarı! Zirai don perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek Ankara Valiliği'nden önemli uyarı! Zirai don perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek         
11:01
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş         
10:45
6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı         
10:33
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 11:26:01. #1.13#
SON DAKİKA: Yenimahalle Belediyespor'da hedef Avrupa kupalarına katılım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement