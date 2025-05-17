Yenimahalle Belediyespor, İzmir'i Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 40-34 yendi.
Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 16-12 önde tamamlayan ev sahibi ekip, sahadan 40-34 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Yenimahalle Belediyespor, 2024-2025 sezonunu 7. sırada tamamladı.
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