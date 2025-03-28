Yenişehir Belediyespor Ramazan İftarında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yenişehir Belediyespor Ramazan İftarında Bir Araya Geldi

Yenişehir Belediyespor Ramazan İftarında Bir Araya Geldi

Yenişehir Belediyespor ailesi, ramazan ayının son günlerinde düzenlenen iftar yemeğinde futbol takımı, voleybolcular, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Koray Aydın, alt yapıya verilen önemi vurguladı ve bu iftarların geleneksel hale geleceğini belirtti.

28.03.2025 15:43  Güncelleme: 15:45
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Yenişehir Belediyespor ailesi ramazan ayının son günlerinde iftarda bir araya geldi.

Sinanpaşa Külliyesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Futbol A takımı, alt yapı takımları, voleybolcu sporcular, teknik heyet ve yöneticiler katıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, Parti İlçe Başkanı Ahmet Gürsoy ve Belediye Meclis Üyelerinin katıldığı yemekte konuşan Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın, 'Ramazan ayının son günlerinde böylesi güzel bir ortam sağladığımız için çok mutluyum. İnşallah bu iftarlarımız bundan böyle geleneksel hale gelecektir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hedefimiz alt yapısı sağlam bir Yenişehir Belediyespor meydana getirmektir ve bunda da emin adımlarla hedefimize ulaşıyoruz' dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, 'Bizleri bu akyam bir araya getiren Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Alt yapıya verilen önem bu akşam bir kez daha ortaya çıktı. Bu gün burada olan genç yapı sporcularımız neden yarının Arda Güler'i, İsmail Yüksek'i olmasın. Centilmence mücadele edip ileride ünlü bir sporcu olmamanız için hiçbir neden yok. Hepinize bu güzel geceye katıldığınız için teşekkür ediyor sporculuk yaşamınızda başarılar diliyorum' dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yenişehir Belediyespor Ramazan İftarında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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