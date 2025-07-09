Yenişehir\'de Çocuklar için Futbol ve Voleybol Yaz Okulu Başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çocuklar için futbol ve voleybol yaz okulu kursları büyük katılım ile başladı.

Yenişehir Belediyespor tarafından başlatılan yaz okulu kamplarında voleybol ve futbolda 310 çocuk eğitim alacak.

Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın, "Voleybolda 90, futbolda 220 öğrencimizin katılımıyla start alan yaz okulumuzda, genç sporcularımıza hitaben başarı dileklerinde bulunarak moral ve motivasyonlarını artırdık. 1 ay sürecek bu özel programda temel amacımız sporun eğitici yönüyle çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, takım çalışması, paylaşım, disiplin ve sporcu ahlakı gibi değerleri kazandırmak ve onları sağlıklı bir yaşam tarzıyla tanıştırmaktır" diye konuştu.

Aydın, "Bu süreçte hedefimiz, her çocuğun salonda sadece voleybol oynamakla kalmayıp aynı zamanda iyi bir birey, iyi bir takım arkadaşı ve iyi bir sporcu olma yolunda ilk adımları atmasıdır" dedi. - BURSA