Yenişehir'den dünya ikinciliğine

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Emir Hüseyin Kalkan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte şehrinde düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'nda 91 kiloda dünya 2.'si oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte şehrinde 02-06 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası Gençler Kategorisi'nde milli takım adına yarışan Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Emir Hüseyin Kalkan, 91 kiloda dünya 2.'si olmayı başardı.

Emir Hüseyin Kalkan'ın yaklaşık 3 yıldır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Spor kulübümüz sporcularından Emir Hüseyin Kalkan'ı Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonasında 91 kiloda dünya 2.'si olarak göstermiş olduğu üstün başarıdan ötürü hem kendisini hem de antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Kulübümüz bünyesinde antrenörlerimizin eğitimleri ve kendi azmiyle birlikte yaklaşık 3 yıldır birçok başarıya imza attı. Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'nda milli takımı temsilen 2020 yılında Avrupa 2.'si, 12-15 Mayıs 2022'de düzenlenen şampiyonada da yine dünya 2.'si olan Emir Hüseyin Kalkan, bu başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 20-27 Haziran'da düzenlenecek olan milli takım seçmelerine de katılacak olan sporcumuza desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Kaymakam Beşikci, sporcuyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek tebriklerini iletti. - DİYARBAKIR