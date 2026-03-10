Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı - Son Dakika
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
10.03.2026 15:14  Güncelleme: 15:17
Haberin Videosunu İzleyin
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a 90+5'te attığı gol sonrası Rize'de bir vatandaşın silahla havaya ateş açarak kutlama yaptığı görüldü.

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında son saniyelerde bulduğu gol, Rize'de ilginç bir kutlamaya sahne oldu. Sarı-lacivertli ekibin 90+5. dakikada attığı gol sonrası bir vatandaşın silahla havaya ateş açtığı anlar dikkat çekti.

SON SANİYE GOLÜ BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada gelen son dakika golü taraftarlar arasında büyük coşku yarattı. Karşılaşmanın ardından birçok şehirde kutlamalar yapılırken Rize'deki bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

SİLAHLA KUTLAMA GÖRÜNTÜLERİ YAYILDI

Rizeli bir vatandaşın golün ardından silahıyla havaya ateş açarak sevinç yaşadığı anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Yaşanan olay sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı silahla yapılan kutlamaların tehlikeli olduğuna dikkat çekerek bu tür davranışlara karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Samsunspor, Fenerbahçe, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
