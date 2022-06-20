Yeşil sahalardan dans pistine! Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oyun havası oynadı - Son Dakika
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Yeşil sahalardan dans pistine! Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde oyun havası oynadı

20.06.2022 10:05

Fenerbahçe'de uzun süredir forma giyemeyen ve yeni sezon planlarında da yer alamayan Mesut Özil, Almanya'da kız kardeşinin düğününe katıldı. Başarılı futbolcunun düğünde oyun havası oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mart ayından bu yana Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, teknik direktör Jorge Jesus'un planları arasında da yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde artık forma giymesi neredeyse imkansız olan yıldız futbolcu, Almanya'da kız kardeşinin düğününde görüntülendi.

DANS PİSTİNDE KURTLARINI DÖKTÜ

Kardeşi Duygu Özil'in düğününe katılan Mesut Özil, dans pistinde adeta kurtlarını döktü. Oyun havası oynadığı anlar kameralara yansıyan milli futbolcunun videosu sosyal medyada büyük ilgi çekti. Fenerbahçe taraftarlarının bazıları Mesut Özil'in affedilmesi gerektiğini savunurken, bazı taraftarlar da "Artık sadece düğünde oynar" yorumunda bulundu.

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