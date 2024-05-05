Yeşilay'ın 11. Bisiklet Turu İzmir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Yeşilay'ın 11. Bisiklet Turu İzmir'de Gerçekleştirildi

Yeşilay\'ın 11. Bisiklet Turu İzmir\'de Gerçekleştirildi

Yeşilay'ın, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu'nun 11'incisi Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün gerçekleştirilirken, İzmir'deki etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı. İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama büyük katkı sağladığını belirtti ve tüm insanların bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam konusunda farkındalık sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

05.05.2024 16:30
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Yeşilay'ın, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu'nun 11'incisini Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün gerçekleştirdi. İzmir'deki etkinliğe yaklaşık 250 kişi katılım sağladı.

Yeşilay'ın, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu'nun 11'incisi Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün gerçekleştirilirken, sabah saatlerinde düzenlenen İzmir'deki programa yaklaşık 250 kişi katıldı.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama büyük katkı sağladığını belirten İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı şunları ifade etti:

"Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında yüz yılı aşkın süredir aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızın bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam konusunda farkındalık sağlamasını amaçlıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşilay'ın 11. Bisiklet Turu İzmir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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