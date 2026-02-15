Yeşilay Zirve Kupası Dağ Kayağı Şampiyonası Tamamlandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen Yeşilay Zirve Kupası Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla,Türkiye Dağcılık Federasyonunca ilçeye bağlı 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 70 sporcu, 12 kilometrelik pistte dereceye girebilmek için yarıştı.

Yaylada oluşturulan parkurlarda, karla kaplı yamaçlarda 16, 18, 20 yaş altı ile 21 yaş üstü kategorilerinde kadın ve erkek sporcular, bitiş noktasına ulaşmak için çaba gösterdi.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, AA muhabirine, Handüzü Yaylası'nın çok sayıda şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Türkiye Şampiyonası mükemmel bir organizasyon. Bu şampiyonalara üzerine çok daha fazla koyarak devam edeceğiz." dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi de şampiyonadaki hedeflerinin sporculara hem Yeşilay bilincini aşılamak hem de sporcuların Yeşilay adına mücadele etmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Sporun birleştirici ve koruyucu gücüne inandıklarını vurgulayan Beşikçi, yola "Spor bağımlılıktan korur" vizyonuyla çıktıklarını aktardı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.