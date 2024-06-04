Yeşilhisar Belediyespor Fevzi Çakmakspor'u 11-1 Mağlup Etti

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu lideri Yeşilhisar Belediyespor; ligin 15. haftasında oynadığı maçta Fevzi Çakmakspor'u 11-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Yasin Ceylan, Nusret Yıldırım, Furkan Koç
Fevzi Çakmakspor: Atakan Öner, Fazıl İldeş, İsmail Serkan Arslan, Burak Kaya, Burak Usta, Fikri Kılıçaslan (Furkan Bozkurt dk.46), Arda Kılıçaslan (Yasin Yakar dk.58), Mehmet Koca, Musa Yüksel, Abdülkadir Batmaz, Emre Soylu
Yeşilhisar Belediyespor: Yunus Karamanoğulları, Hasan Hüseyin Gökşen, Abdülbaki Karamanoğulları, Ahmet Fındık, Hakan Beker, Mehmet Erdem Kalfa (Raşit Karamanoğulları dk.56), Emre Somuncu, İrfan Altıparmak (Emir Baba Kürkçü dk.58), Mehmet Taşçı, (Şahin Çakar dk.46), Abdüssamet Köse, Ahmet Çağlar (Mehmet Kök dk.46)
Goller: Emre Soylu (dk.32 pen) (Fevzi Çakmakspor), İrfan Altıparmak (dk.11, dk.16, dk.28, dk. 37, dk. 47, dk. 58), Mehmet Erdem Kafkas (dk. 39, dk. 50, dk. 54), Emre Somuncu (dk.59), Mehmet Kök (dk.88) (Yeşilhisar Belediyespor)
Kırmızı Kart: Burak Usta (dk.79) (Fevzi Çakmakspor) - KAYSERİ
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