Yeşilyurt Belediyesi Geleneksel Spor Şenlikleriyle Sağlıklı Yaşamı Destekliyor

Spor

Yeşilyurt Belediyesi, her yıl düzenlediği Geleneksel Spor Şenlikleri ile 7'den 70'e tüm vatandaşların sağlıklı ve dinamik bir yaşam sürmesine katkı sağlıyor. Bu yıl da büyük ilgi gören etkinlikler, farklı spor dallarındaki aktivitelerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Malatya Park AVM'de gerçekleştirilen şenliklerde, kahoot bilgi yarışması, masa tenisi, langırt, curling, satranç, dart ve badminton gibi etkinliklere katılan çocuklar ve yetişkinler, sosyal yaşamı canlandıran organizasyona büyük ilgi gösterdi. Her yaş grubundan vatandaşlar, hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Okulları yarıyıl tatilinde olan çocuklar ve gençler, şehrin dört bir yanından gelerek etkinliklere katıldı. Katılımcılar, bilgi yarışmalarında bilgi dağarcıklarını tazelerken, çeşitli spor dallarında yeteneklerini sergileme imkanı buldular. Şenlikler, toplumsal bağları güçlendirme ve şehrin normalleşmesine katkı sağlama amacını da taşıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, özellikle deprem sonrası şehrin ruhunu canlandırmaya yardımcı oldu. Sporun gücüyle vatandaşlar, sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılma imkanı buldu.

Geleneksel Spor Şenlikleri, 30 Ocak'a kadar devam edecek ve katılımcılar, bu dönemde daha fazla etkinlik ve eğlenceli anlar yaşamaya devam edecek. - MALATYA