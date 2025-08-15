YETEV'den Okçulara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

YETEV'den Okçulara Destek

15.08.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YETEV, milli okçulara 2028 Olimpiyatları'na kadar burs desteği sağlayacak.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Yenidoğu Okulları'nın okçuluk alanında Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden üç milli sporcuya maddi kaynak ve burs desteği sağlayacağı iş birliğinin imza töreni gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında sporculara, 2028 Los Angeles Olimpiyatları sonuna kadar her ay maddi burs desteği sağlanacak.

Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene, Dünya Etnospor Birliği ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, milli okçular Öznur Cüre Girdi, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Elif Berra Gökkır ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin okçulukta son dönemde ciddi bir yükseliş içerisinde olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "Okçular Vakfı başkanımızla olimpiyatlarda başarılı olan sporculara destek olmak istedik. Bir alanda başarı varsa onu ödüllendirmek gerekir ki o başarı devamlılık kazanabilsin. Okçular Vakfı kurulduğundan beri sporcu, antrenör, hakem ve derece kazanan sporcularımızın sayısı çok arttı. Bunu da olimpiyatlarda önce Mete Gazoz'un altın, daha sonra erkek takımının bronz madalya kazanmasıyla taçlandırdık. Paralimpik takım, milli takımın bel kemiğini oluşturuyor. Öznur Cüre, Paris'ten altın madalyayla dönen sporcumuz oldu. İnşallah daha çok madalya gelmeye devam edecek. Olimpiyat sonuna kadar onlar başarılarına odaklansın diye böyle bir adım atıyoruz." diye konuştu.

Akademik başarının her şey anlamına gelmediğini aktaran Erdoğan, "Çocukları çok fazla zorladığımız zaman sanatsal, sportif ve sosyal yönleri çok zayıf kalıyor. Başarının anahtarı sadece akademik başarı değil. Buradaki kardeşlerim hem eğitimlerine devam ediyor hem dünya çapında sportif başarı sağlıyor hem de bayrağımızı göklere çekip milleti gururlandırıyor. Ailelerin de çocuklarına destek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Topbaş da kendileri için önemli bir gün olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de okçuluğun gelişmesi anlamında çok güzel işler yaptık. Kurulduğumuzdan beri bu spora sahip çıkmak için çalışıyoruz. Bu destekle sporcular daha rahat odaklanacak ve inşallah madalyalar getirecek. Başta Bilal Erdoğan'a ve tüm YETEV ailesine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öznur Cüre: "Arkamıza bir destek daha aldığımız için çok mutluyuz"

Öznur Cüre Girdi de kimsenin tek başına başarı elde edemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer boynunuzda bir madalya varsa arkasında kocaman bir ekip var demektir. Arkamıza bir destek daha aldığımız için çok mutluyuz. Okçular Vakfı'na ilk 2018'de gitmiştim. Sıfırdan başlayıp yükselebileceğimi biliyordum. Bunun için çabalayan tüm sporcularımız şu anda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşıyor. Hiçbir karşılık beklemeden ülkemizi temsil etmemiz için bize destek olan Okçular Vakfı'na ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler stresli ve yorgun oluyoruz ama sadece antrenmanlarımızı düşünüyoruz. Bizim için uğraşan her birey çok daha farklı şeylerle uğraşıyor. Ülkemizin geleceği için her şeyi yapıyorlar. Engelli bireylerin beni rol model olarak görmeleri beni çok mutlu ediyor. Aileler lütfen onların spor yapmalarına müsaade etsinler. İnanın çocuğunuz bir şekilde kendi başına durabiliyor ve hayatına devam edebiliyorsa hayatta daha mutlu olunacak bir şey yoktur. Akademik alanda yükselmesini istediğiniz çocuklarınızı spora da yönlendirin."

Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Elif Berra Gökkır da sağlanan bursun kendileri için çok değerli olduğunu belirterek teşekkürlerini dile getirdi.

Tören, fotoğraf çekimi ve Bilal Erdoğan ile milli sporcuların ok atışlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Los Angeles, Okçular, Türkiye, Eğitim, Spor, Burs, Son Dakika

Son Dakika Spor YETEV'den Okçulara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu 23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
09:42
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
18:20
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
18:16
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
18:06
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
18:00
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
17:20
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 13:46:36. #7.13#
SON DAKİKA: YETEV'den Okçulara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.