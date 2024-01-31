2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Avustralya'da düzenlenen 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak, ILCA 7 Altın Grup kategorisinde yarıştı. Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Çitak, 51 sporcu arasında 28. oldu ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Yelken Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ILCA 7 Altın Grup kategorisinde 51 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 28. sırada yarışı tamamlayan Yiğit Yalçın Çitak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için ülkemize yelkende kota kazandıran ikinci sporcumuz oldu. Aynı kategoride yarışan Berkay Abay (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 51. sırada yarışı tamamladı. 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası'nda ülkemize bir kota daha kazandıran sporcumuz Yiğit Yalçın Çitak'ı, mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - İSTANBUL
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