Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi gün sayıyor - Son Dakika
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Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi gün sayıyor

08.09.2022 13:41
Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle ilçeye kazandıracağı Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nde çalışmalar süratle devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle ilçeye kazandıracağı Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nde çalışmalar süratle devam ediyor.

Açılışa gün sayan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nin 250 bini aşan genç nüfusu ile birçok şehrin toplamından daha fazla gence ev sahipliği yapan Yıldırım'a değer katacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " Türkiye'nin en modern gençlik merkezlerinden birisini Yıldırım'a kazandırıyoruz. 5 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, salonlarıyla, derslikleriyle, kütüphanesiyle, spor salonu ve bilişim atölyeleri ile beraber evlatlarımızın yeni buluşma noktası olacak. Tesisimizin Spor Merkezi kısmında eğitimlerin startını verdik. Yüzme, basketbol, voleybol, güreş ve karate olmak üzere 5 branşta ücretsiz spor eğitimi verdiğimiz tesisimizden yüzlerce evladımız faydalanıyor. Gençlik merkezindeki çalışmaları da kısa sürede tamamlayıp bakanlığımızın desteğiyle Yıldırımlı gençlerimizin istifadesine sunacağız" dedi.

Kısa sürede hizmete açılacak 5 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nin bünyesinde çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, sinema salonu ders çalışma alanları, el sanatları ve zeka oyunları dersliği, kitap kafe, ses kayıt odası, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi açıldığında öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak. Gençlerimizin keyifle vakit geçirebileceği, gönüllerince ders çalışabileceği bu tesisi ilçemize kazandırdığı için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, basketbol, Türkiye, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi gün sayıyor - Son Dakika

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