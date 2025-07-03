Yıldırım Belediyesi Sporcusu Yusuf İslam Kara, Avrupa İkincisi Oldu

Yıldırım Belediyesi Sporcusu Yusuf İslam Kara İtalya'da düzenlenen U-15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

Yıldırım Belediyesi sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sayısız kupa ve madalyalarla hem Türkiye'nin hem de Bursa'nın gururu olmaya devam ediyor. Son olarak İtalya'da düzenlenen U-15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Sporcusu Yusuf İslam Kara tarihi bir başarı elde ederek Avrupa ikincisi oldu.

Güreşle Yıldırım'da tanıştı

Ay yıldızlı mayo ile elde ettiği başarıdan dolayı gururlu olduğunu vurgulayan Yusuf İslam Kara, "5 yıl önce Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde güreşle tanıştım. Yıldırım Belediyesi'nin sunduğu imkanlar, Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın destekleri ve kıymetli hocalarımın eğitimleriyle iyi bir gelişme kaydettiğimi düşünüyorum. 2024 yılında katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olmuştum. 2025'te ise Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma seçildim. İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağımızı, ülkemizi ve Yıldırım'ı temsil ettim. Milli mayo ile ilk tecrübemde Avrupa ikinci oldum. Önümüzdeki yıllarda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize kazandırmak istiyorum" diye konuştu

"İnancımız ve desteğimiz tam"

Avrupa ikincisi Yusuf İslam Kara'yı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise "Ulusal ve uluslararası alanlardaki farklı branşlarda mücadele veren sporcularımız bizleri gururlandıracak başarılar kazanıyor. Yusuf İslam evladımız da yakından takip ettiğimiz, gelecek adına bizlere büyük hayaller kurduran bir sporcumuz. Türkiye şampiyonluğunun ardından şimdi de Avrupa'da gümüş madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. İleriye dönük olarak Yusuf İslam'dan daha büyük beklentilerimiz var. Bizim ona inancımız ve desteğimiz tam. Ben hem Yusuf İslam'ı hem de onu yetiştiren kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum" diye konuştu. - BURSA