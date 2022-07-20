Yıldırımlı sporculardan 8 madalya - Son Dakika
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Yıldırımlı sporculardan 8 madalya

20.07.2022 15:41
Yıldırımlı sporculardan 8 madalya

Yıldırım Belediyesporlu sporcular, 15-17 Temmuz tarihleri arasında Gürsu Spor Salonu'nda düzenlenen Bursa Tekvando Şampiyonası'na damga vurdu.

Yıldırım Belediyesporlu sporcular, 15-17 Temmuz tarihleri arasında Gürsu Spor Salonu'nda düzenlenen Bursa Tekvando Şampiyonası'na damga vurdu.

Hanne Meryem Tuna, Ayaz Alper ve Asude Zümre Özkan'ın birincilik, Hümeyra Erdoğan ve Hamide Solmaz'ın ikincilik, Aişe Nur Çelik, Zeynep Akgün ile Elif Seleman da üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcularla gurur duyduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın yetenekli gençleri de sağlanan bu imkanlar ışığında yaptıkları antrenmanlar sonucu önemli başarılara imza atıyorlar. Başarılı olan tekvandocularımızı ve antrenörleri yürekten kutluyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım, Hümeyra, Gürsu, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldırımlı sporculardan 8 madalya - Son Dakika

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