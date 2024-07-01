Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş\'a veda etti

Spor

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek Umut Meraş, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Instagram'dan yaptığı açıklamada kulübe veda eden Meraş, şu sözleri sarf etti;

"Değerli Beşiktaş Camiası,

Üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım.

Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden dik duruş Beşiktaş için mücadele ettim.

Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim.

Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla."

EYÜPSPOR'A İMZA ATTI

Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş, Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Umut, "Yüzyılı aşkın tarihiyle, adını aldığı semtin maneviyatıyla her zaman çok değerli bir kulüp olmuş Eyüpspor'a geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor için yeni başarıların altına imza atmak adına ben de elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Hep birlikte nice başarılara" ifadelerini kullandı.

2 KUPA KAZANDI

Siyah beyazlı takımın Le Havre'den 2021 yılında 1.5 milyon euroya transfer ettiği Umut, yaklaşık 3 sezon Beşiktaş forması giydi. Siyah beyazlı formayı 60 kez terleten tecrübeli sol bek, 2 asist yapma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.