Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti - Son Dakika
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Spor

Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti

Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş\'a veda etti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Umut Meraş, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Meraş, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında "Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli sol bek, siyah-beyazlılarda 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı. Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

01.07.2024 17:04
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek Umut Meraş, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Instagram'dan yaptığı açıklamada kulübe veda eden Meraş, şu sözleri sarf etti;

"Değerli Beşiktaş Camiası,

Üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım.

Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden dik duruş Beşiktaş için mücadele ettim.

Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim.

Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla."

Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti! Yeni takımı belli gibi

EYÜPSPOR'A İMZA ATTI

Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş, Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Umut, "Yüzyılı aşkın tarihiyle, adını aldığı semtin maneviyatıyla her zaman çok değerli bir kulüp olmuş Eyüpspor'a geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor için yeni başarıların altına imza atmak adına ben de elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Hep birlikte nice başarılara" ifadelerini kullandı.

Yeni takımı belli oldu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti

2 KUPA KAZANDI

Siyah beyazlı takımın Le Havre'den 2021 yılında 1.5 milyon euroya transfer ettiği Umut, yaklaşık 3 sezon Beşiktaş forması giydi. Siyah beyazlı formayı 60 kez terleten tecrübeli sol bek, 2 asist yapma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

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Son Dakika Spor Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İsmail Akyürek: Allahıma çok şükür kurtulduk 19 1 Yanıtla
  • Osman A: Yıldız Futbolcumu.Yıldız kelimesi bu kadar basit ve sıradan bşr futbolcuya kullanılmamalı bence. 13 1 Yanıtla
  • Kayhan Cavlun: kusura bakma ama rüyanda göremeyecegin takımdan giyorsun,senden daha çok var bizde?????? 12 1 Yanıtla
  • Faruk korkmaz: Umutcum gider ayak yanında senle beraber ante rebiç’ide ikna et ve eyüp spora gönder beşiktaşımıza gider ayak bari bir katkın olsun 8 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Başkan eski kadronun hepsini kovun lütfen 6 1 Yanıtla
  • V. A.: Senin doğduğun gün güneş battı, 7 köye kıran girdi, senin doğduğun güne… 5 1 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: HAHAHA KURTULDUK ,EYUPSPOR KÜME DÜŞMEZSE ADAM DEĞİLİM:))) 3 1 Yanıtla
  • Batuhan Bodur: Nihayet çöpleri temizleyin artık 1 1 Yanıtla
  • Ad Drsy: onur ve Tayfur zaynettinof gitmeli 1 1 Yanıtla
  • V. A.: Kurban kesmek gerekiyor cidden bak.. bu geldiğinden beri uğursuzluk çöktü.. 0 0 Yanıtla

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