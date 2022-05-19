Yıldız futbolcu Robert Lewandowski, Antalya'da tatil yapıyor - Son Dakika
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Yıldız futbolcu Robert Lewandowski, Antalya'da tatil yapıyor

19.05.2022 17:27
Yıldız futbolcu Robert Lewandowski, Antalya'da tatil yapıyor

Avrupa futbolunun yıldız oyuncularından Robert Lewandowski, tatilini geçirdiği Antalya'da form tutuyor.

Avrupa futbolunun yıldız oyuncularından Robert Lewandowski, tatilini geçirdiği Antalya'da form tutuyor.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Bayern Münih'te 35 golle gol kralı olan Polonyalı milli futbolcu Lewandowski'nin tatil tercihi Türkiye oldu.

Bundesliga'da sezonun tamamlanmasıyla tatil için ailesiyle Antalya'ya gelen Lewandowski, Belek Turizm Merkezi'nde konakladıkları otelin sahasında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

33 yaşındaki Lewandowski'nin Antalya tatilindeki paylaşımları, sosyal medyada takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

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Kaynak: AA

Robert Lewandowski, Bundesliga, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcu Robert Lewandowski, Antalya'da tatil yapıyor - Son Dakika


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