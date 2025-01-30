Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi - Son Dakika
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Spor

Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic hakkında Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic'ten açıklama geldi. Milojevic, 1-0 kazandıkları Young Boys maçı sonrası, ''Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi'' dedi.

30.01.2025 09:25
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic için oyuncudan ve Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic'ten açıklama geldi.

SON MAÇINI KAZANDI

Mimovic, Kızılyıldız ile son maçına dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşısında çıktı. Young Boys'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kızılyıldız'da Ognjen Mimovic 90 dakika sahada kaldı.

"BUNLARI HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Maçın ardından konuşan Ognjen Mimovic, "Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı. Çifte kupa, Şampiyonlar Ligi... Bunları hayal bile edemezdim" şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi

"ONU BİZZAT MOURINHO İSTEDİ"

Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic ise Mimovic için "Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi" dedi.

Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi

Jose Mourinho, Young Boys, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Arpacı:
    Bari yildiz adayi futbolcu de, cocuk daha 20 yasinda uluslararasi hic bir tecrubesi yok. Belki yildiz da olur ama henuz degil. Bu cocuga yildiz dersek Osihmene Dzekoya falan kullanacak sifat bulamayiz. 16 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hayırlısı olsun inşallah, genç ve disiplinli bir oyun anlayışı var, kanat forvette oynayabiliyor. 13 0 Yanıtla
  • Erdemlili:
    bende fb liyim ama nedir bu bizdeki sirp hayranlığı anlayamadım 2 5 Yanıtla
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