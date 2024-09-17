Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelede 3-1 Galatasaray önde.

17.09.2024 19:01  Güncelleme: 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Hafta sonu Fenerbahçe karşısındaki büyük derbi sınavından önceki son provaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar Kadıköy'e, galibiyet serisine ket vurmadan, 15 puanla gitmek istiyor.

TAKIMIN YILDIZLARI YOK

Cihan Aydın'ın düdük çaldığı karşılaşmada Icardi ve Ziyech sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi.

Gaziantep FK; Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Kodro.

CANLI ANLATIM

90' Mücadelenin sonun 4 dakika ilave edildi.

88' Galatasaray hazırlık pasları yapıyor.

81' GOLLLLLL! Gaziantep FK Furkan Soyalp ile farkı 2'ye indirdi. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı.

75'GOLLLLLLLLLLL! Galatasaray Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi.

74' Konuk takım Gaziantep FK'da Kozlowski sarı kart gördü.

72' Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri. Kerem Demirbay Mertens'in, Yusuf Demir ise Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

65' Mücadelenin bu anlarında tempo seviyesi düştü.

60' Gaziantep FK etkili olmaya çalışsa da rakip yarı alana geçmekte zorluk çekiyor.

55' Galatasaray rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

50' Galatasaray baskısını bir an olsun düşürmüyor.

46' İkinci yarı başladı.

D.A Mücadelenin ilk 45 dakikası sona erdi. Galatasaray 2-0 önde.

41' Gaziantep FK gole çok yaklaştı ama Muslera başarılı.

40' Galatasaray taraftarı takımına destek veriyor.

35' Galatasaray tek kale oynuyor, 3. golün eli kulağında.

26' GOLLLLLLLLLL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

20' Galatasaray, üst üste ataklar geliştiriyor ama sonuç alamıyor.

15' Barış Alper'in golüyle öne geçen Galatasaray, bu dakikalarda ön alan baskısı yapıyor.

11' GOLLLLLLLLLL! Galatasaray, Barış Alper'in attığı golle 1-0 öne geçti.

5' Galatasaray çok baskılı oynuyor.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

Rams Park Stadyumu, Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Türk Ak:
    Selçuk inan var ne gerek var ki yıldıza 28 17 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak anneni meze yapma boşuna bize biz annelere saygılıyız hayırsız gundi seni annen annem olsun ellerinden öperim 24 5 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    fenev hazırlan haftaya kocan geliyor :)) 8 21 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    oe ferhat şimdi annesinin kucağında seviniyodur 16 13 Yanıtla
  • Emirhan Uslu:
    Fenerbahçe tarihi fark ile yenicek sizi cumartesi. En büyük Fener. 14 7 Yanıtla
  • Ankara null:
    sapla cimbomum 3 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Fenerbahçe Maçında Oynayacaklar 7 5 Yanıtla
  • Ali Arat:
    galatasaray zorlanacak bu mac. bir farkla belki alir. selcuk olsada o f liler gibi ibbbine degildir. onlar herkezi rize gibi zannediyor 3 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Nasıl yok ya. Michy Basthuayi ney boru mu! 3 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Gs zorlanacakmış da Rize gibi olmazmış da Selçuk varmışta.. Selçuk hiç zorluk çıkarır mı size aşkolsun anca Gs dışında ki takımlarla oynarken asılır maça. 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:12:05. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement