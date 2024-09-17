Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Hafta sonu Fenerbahçe karşısındaki büyük derbi sınavından önceki son provaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar Kadıköy'e, galibiyet serisine ket vurmadan, 15 puanla gitmek istiyor.
Cihan Aydın'ın düdük çaldığı karşılaşmada Icardi ve Ziyech sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemiyor.
Galatasaray; Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi.
Gaziantep FK; Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Kodro.
90' Mücadelenin sonun 4 dakika ilave edildi.
88' Galatasaray hazırlık pasları yapıyor.
81' GOLLLLLL! Gaziantep FK Furkan Soyalp ile farkı 2'ye indirdi. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı.
75'GOLLLLLLLLLLL! Galatasaray Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi.
74' Konuk takım Gaziantep FK'da Kozlowski sarı kart gördü.
72' Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri. Kerem Demirbay Mertens'in, Yusuf Demir ise Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.
65' Mücadelenin bu anlarında tempo seviyesi düştü.
60' Gaziantep FK etkili olmaya çalışsa da rakip yarı alana geçmekte zorluk çekiyor.
55' Galatasaray rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
50' Galatasaray baskısını bir an olsun düşürmüyor.
46' İkinci yarı başladı.
D.A Mücadelenin ilk 45 dakikası sona erdi. Galatasaray 2-0 önde.
41' Gaziantep FK gole çok yaklaştı ama Muslera başarılı.
40' Galatasaray taraftarı takımına destek veriyor.
35' Galatasaray tek kale oynuyor, 3. golün eli kulağında.
26' GOLLLLLLLLLL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün attığı golle durumu 2-0'a getirdi.
20' Galatasaray, üst üste ataklar geliştiriyor ama sonuç alamıyor.
15' Barış Alper'in golüyle öne geçen Galatasaray, bu dakikalarda ön alan baskısı yapıyor.
11' GOLLLLLLLLLL! Galatasaray, Barış Alper'in attığı golle 1-0 öne geçti.
5' Galatasaray çok baskılı oynuyor.
1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (17)