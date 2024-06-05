Yıldız Holding Basketbol Takımı CBL Türkiye Şampiyonası'nı kazandı

Spor

Bu yıl 10'uncu kuruluş yılını kutlayan CBL Şampiyonu Yıldız Holding Basketbol Takımı, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen turnuvada CBL Türkiye Şampiyonası kupasını kazandı.

Bu yıl Şirketler Arası Basketbol Ligi (CBL)'nin şampiyonu olan Yıldız Holding Basketbol Takımı, CBL Türkiye Şampiyonu oldu. Potanın Yıldızları, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen ve çeşitli illerden 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın finalinde Ankara temsilcisi HAVELSAN'ı yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı zamanda turnuvada Yıldız Holding Basketbol Takımı oyuncularından Canberk Uzunkaya MVP (En Değerli Oyuncu) olurken, Sinan Mete Taygan Sayı Kralı, Abdurrahman Aksu da Asist Kralı oldu.

"FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ HER ALANDA ÇITAYI DAİMA YÜKSELTİYORUZ"

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, "Bu sezon İstanbul'da şampiyon olarak bizi gururlandıran Yıldız Holding Basketbol Takımımız Antalya'da gerçekleşen Şirketler Arası Basketbol Ligi (CBL) Türkiye Şampiyonasını da başarıyla tamamladı. Başarı bir sonuç değil bir yolculuk; takımımız da ekip ruhu ve daima daha iyisini hedefleyen istikrarlı performanslarıyla sürdürülebilir bir başarı örneği sergiliyor. Bizler dünyanın dört bir yanındaki 80 bin Yıldız'lı olarak durmaksızın daha iyiye ulaşmayı amaçlıyor; faaliyet gösterdiğimiz her alanda çıtayı daima yükseltiyoruz. Kurumsal değerlerimizi temsil eden ve bizlere ilham veren Potanın Yıldızları'nı on yıllık mücadeleleri nedeniyle bir kez daha kutluyorum" dedi.