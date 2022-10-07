Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

07.10.2022 15:20
Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde birinci olduklarını belirterek, hedeflerinin gelecek yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde birinci olduklarını belirterek, hedeflerinin gelecek yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, 25 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Yıldız Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kategorisinde 7 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Çankırı Orta İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çınar, 3 gümüş ve 4 bronz madalya topladıkları turnuvanın güzel geçtiğini söyledi.

Çınar, Türkiye'nin şampiyonada 7 madalya kazanarak takım halinde Avrupa birincisi olduğunu belirterek, "İngiltere, Polonya ve İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak bu başarıyı elde etmemiz, bizler için son derece mutluluk verici. 13 kişilik grupla katıldığımız müsabakaların 7'sinde madalya aldık. Dünyada söz sahibi ülkelerin yarıştığı böylesine önemli bir organizasyonda 7 madalya ile zirvede olmak, mutlulukların en büyüğü" dedi.YILDIZ KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI BAŞANTRENÖR AHMET ÇINAR: HEDEFİMİZ AVRUPA VE DÜNYADA ALTIN MADALYA

Görevi süresince 66 madalya kazandıklarını ifade eden Ahmet Çınar, "Sorumlusu olduğum Yıldız Kadın Boks Milli Takımında bu yıl 10'uncu yılım, bugüne kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında toplamda 66 madalyaya imza atmış olduk. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in altyapıya verdiği önem sayesinde bizler olimpiyat ve dünya şampiyonalarına giriş kapısı niteliği taşıyoruz. Öyle ki ülkemizdeki kadın boksu, şu anda dünya boksuna hakim. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu sporcularımız var. O sporcularımız yıldızlarda, altyapıda Avrupa ve dünya şampiyonu olup bu başarılarını yukarıya taşıdılar. Biz de altyapıda böyle bir görev sorumluluğun bilincinde hareket ediyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz 2023 yılında yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonlarında altın madalyaları almak ve bu bayrağı sürekli yukarılarda dalgalandırmak" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Çınar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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