Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Finali Kırşehir'de Başladı - Son Dakika
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Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Finali Kırşehir'de Başladı

Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Finali Kırşehir\'de Başladı

Kırşehir'de Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Final müsabakaları başladı, 200'den fazla sporcu katıldı.

23.12.2024 14:18
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Hentbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Final müsabakaları Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu'nda? düzenlenen müsabakalara Kırşehir'in yanı sıra Eskişehir, Aksaray, Adana, Ankara'dan 200'den fazla sporcu ve antrenör katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda konuşan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, sakatlanma ve sorun yaşanmadan mücadelelerin gerçekleşmesini temenni ederek, takımlarımıza final yolunda başarılar diledi.

İlk gün müsabakasında ise Aksaray Belediye ile Ankara Yenimahalle Spor Kulüpleri ve Adana Adasokağı ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulüpleri mücadele etti.

Müsabakalar, 27 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Finali Kırşehir'de Başladı - Son Dakika

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