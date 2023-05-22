Yıldız topçudan kötü haber! Beşiktaş'ın topçusu Ersin, sezonu kapattı - Son Dakika
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Yıldız topçudan kötü haber! Beşiktaş'ın topçusu Ersin, sezonu kapattı

22.05.2023 17:54

Süper Lig devi Beşiktaş, kalecilerinden Ersin Destanoğlu'na akut apandist teşhisi konulduğunu ve oyuncunun laparoskopik appendektomi ameliyatı olduğunu duyurdu. 22 yaşındaki oyuncu, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki genç kalecinin bir operasyon geçirdiği belirtildi.

AKUT APANDİSİT TEŞHİSİ KONULDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandisit teşhisi konmuş olup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

Sezonu kapattı! Beşiktaş'ın yıldızı Ersin Destanoğlu ameliyat oldu

SEZONU KAPATTI

Sağlık durumu iyi olan Ersin'in rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak. 22 yaşındaki genç futbolcu, sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.

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Apar topar ameliyat oldu! Beşiktaş'ın yıldızı Ersin, sezonu kapattı Apar topar ameliyat oldu! Beşiktaş'ın yıldızı Ersin, sezonu kapattı

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Son Dakika Spor Yıldız topçudan kötü haber! Beşiktaş'ın topçusu Ersin, sezonu kapattı - Son Dakika


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