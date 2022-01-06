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Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika

Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek

06.01.2022 13:26
Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar U17 Flöre Federasyon Kupası bu cumartesi (8 Ocak) Başkent Ankara ev sahipliğinde başlıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar U17 Flöre Federasyon Kupası bu cumartesi (8 Ocak) Başkent Ankara ev sahipliğinde başlıyor. Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyonda, Türkiye'nin 8 ilinden 93 yıldız flöreci Kovid-19 tedbirleri kapsamında kürsü mücadelesi verecek.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Muğla illerinden eskrimcilerin bir araya geleceği Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası'nda bu hafta sonu (8-9 Ocak), yıldız kızlar ve erkekler flöre kategorilerinde 47'si kız, 46'sı erkek olmak üzere 93 eskrimci iki gün boyunca federasyon kupasını kazanmak için ter dökecek.


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Türkiye, Ankara, Eskrim, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika Spor


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