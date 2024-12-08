Yıldızlar Kılıç Eskrim Kupası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yıldızlar Kılıç Eskrim Kupası Sonuçlandı

Ankara'da düzenlenen kupada Irmak Şenoğlu ve Yiğit Ayaz altın madalya kazandı.

08.12.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası tamamlandı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyona, Türkiye'nin 15 ilinden 181 sporcu katıldı.

Kadınlarda Irmak Şenoğlu, erkeklerde ise Yiğit Ayaz altın madalya kazandı.

Kadınlar takım kategorisinde Deniz Duvan, Lara Kaya, Gül İpek Oruncak, Duru Ayşe Özgönül'den oluşan Balestra Vişnelik A, erkekler takımda da Ali Barış Akpınar, Yiğit Ayaz, Umut Gar, Tuna Kerem Özgür'den oluşan Barış Övünç Spor Kulübü A şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Türkiye, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldızlar Kılıç Eskrim Kupası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:51 En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 18:44:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldızlar Kılıç Eskrim Kupası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.