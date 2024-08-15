Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika
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Spor

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta başladı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas'ta 400 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonaya 30 ilden, 39 kulüp ve 400 sporcu katılıyor. Şampiyona, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek.

15.08.2024 23:18
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- Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta başladı

SİVAS - Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas'ta 400 sporcunun katılımı başladı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 4 Eylül Spor Salonu'nda başladı.

Şampiyonaya 30 ilden, 39 kulüp ve 400 sporcu katılım sağlıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi ise yarın saat 14.00'te il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. Şampiyona sonunda dereceye giren ekiplere ödül verilecek.

"Sporcularımız formda"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. Keklik, "İlimizin ev sahipliğinde yapılan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasına sabah itibariyle start verildi. Sporcularımız illerini temsilen burada yarışıyorlar. Buradan çıkacak sporcularımız ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil edecekler. Tüm sporcularımıza fair-play çerçevesinde iyi bir yarış olmasını temenni ediyorum. Karate Türkiye Şampiyonası da Taha Akgül Spor Salonunda başladı. Ben tüm sporseverleri 4 Eylül Spor Salonunda yapılan halter şampiyonasına ve Taha Akgül'de yapılan karate şampiyonasına davet ediyorum. Gençlerimizin bir spor dalıyla ilgilenmesi bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı çok istekli ve formda gördüm. İnşallah bunu da sonuna kadar devam ettirirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika

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