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Ronaldo'dan yılların dostluğunu paramparça edecek hareket! Messi ile alenen dalga geçti - Son Dakika

Ronaldo'dan yılların dostluğunu paramparça edecek hareket! Messi ile alenen dalga geçti

Son Güncelleme: 31.10.2023 16:58

Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or'u 8. kez Messi'nin kazanmasını eleştiren bir futbolseverin sözlerini beğendi. Portekizli yıldız, eleştiriye karşı verdiği gülmekten ağlayan emojili yanıtla Messi ile alenen dalga geçti.

Messi'nin 8. kez Ballon d'Or'u kazanması bazı kesimler tarafından eleştirildi. Yıllardır Messi ile arkadaş olan ve aralarında büyük bir rekabet bulunan Cristiano Ronaldo ise Arjantinli yıldızı eleştiren yorumlardan birine verdiği yanıtla çok konuşuldu.

"LEWANDOWSKI VE HAALAND'IN HAK ETTİĞİ ÖDÜLLERİ ONA VERDİLER"

Cristiano sosyal medya hesabından, Messi için kullanılan, "Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti. Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi. Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler." ifadeleri beğendi.

DALGA GEÇTİ

Bununla da sınırlı kalmayan Cristiano Ronaldo, paylaşıma gülmekten ağlayan emoji ile yanıt vererek Messi ile adeta dalga geçti. İkili arasındaki dostluğu derinden sarsacak bu hareketi sonrası Messi'nin Ronaldo'ya nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Yılların dostluğu paramparça edecek hareket! Ronaldo, Messi ile alenen dalga geçti

Lionel Messi, Arjantin, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'dan yılların dostluğunu paramparça edecek hareket! Messi ile alenen dalga geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'dan yılların dostluğunu paramparça edecek hareket! Messi ile alenen dalga geçti - Son Dakika
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