Ronaldo'dan yılların dostluğunu paramparça edecek hareket! Messi ile alenen dalga geçti

Messi'nin 8. kez Ballon d'Or'u kazanması bazı kesimler tarafından eleştirildi. Yıllardır Messi ile arkadaş olan ve aralarında büyük bir rekabet bulunan Cristiano Ronaldo ise Arjantinli yıldızı eleştiren yorumlardan birine verdiği yanıtla çok konuşuldu.

"LEWANDOWSKI VE HAALAND'IN HAK ETTİĞİ ÖDÜLLERİ ONA VERDİLER"

Cristiano sosyal medya hesabından, Messi için kullanılan, "Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti. Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi. Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler." ifadeleri beğendi.

DALGA GEÇTİ

Bununla da sınırlı kalmayan Cristiano Ronaldo, paylaşıma gülmekten ağlayan emoji ile yanıt vererek Messi ile adeta dalga geçti. İkili arasındaki dostluğu derinden sarsacak bu hareketi sonrası Messi'nin Ronaldo'ya nasıl bir cevap vereceği merak konusu.