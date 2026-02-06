Yılmaz\'dan çocuklara davet

Şehitkamil Belediyesi, Herkes İçin Spor Federasyonu, Gençlik ve Spor Gaziantep İl Müdürlüğü ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde hayata geçirilen "Çocuklar Sporda Kalsın Projesi", Gaziantep'te çocukları sporla buluşturacak anlamlı bir etkinliğe sahne olmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocuklarla bir araya gelerek hem spora teşvik edecek hem de unutulmaz anlar yaşatacak.

07 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 13.00'da Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda, çocuklar için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Şişme balon oyunları, hedef oyunları ve çeşitli yarışmalarla dolu programda çocuklar hem eğlenecek hem de sporun birleştirici ve geliştirici gücünü yakından hissedecek.

Çocuklar sporla tanışacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminde sporun vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Amacımız çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren sporla tanıştırmak, onları sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönlendirmek ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak. 'Çocuklar Sporda Kalsın' projesiyle çocuklarımızın hem eğleneceği hem de spor yapma bilincini kazanacağı çok özel bir gün hazırladık. Sporun içinden gelen, gençlere rol model olan değerli bir ismin çocuklarımızla bir araya gelmesi onlar için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı ve mutluluğu görmek bizleri de son derece mutlu ediyor" dedi. - GAZİANTEP