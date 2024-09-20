Yılmaz: Hakemin Canı Sağ Olsun - Son Dakika
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Spor

Yılmaz: Hakemin Canı Sağ Olsun

Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, maç sonrası hakemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

20.09.2024 03:18
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, "Hakemin canı sağ olsun. Bugün bizim canımızı yaktı, sonra başkasınınkini yakmasın ki Türk futbolu böyle düzelsin. Trabzonspor'a başarılar diliyorum." dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, harika bir maç olduğunu söyledi.

Oyuncularına teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın hepsinden Allah razı olsun. İnanılmaz oynadılar. Bugün Kayseri'den yüreklerini aldılar, Trabzon'da Avni Aker'in ortasına koydular. Benim için çok değerliler. Bugün onlar maçın kazananı. Her maça ayrı bir planımız var. Şenol hocanın gelmesiyle Trabzonspor'un ve Trabzon şehrinin çok büyük bir hava yakalayacağını biliyorduk. Ona göre çalıştık. Çok da doğru çalışmışız. Tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsini doğru yaptılar."

"Hakemin canı sağ olsun." diyen Yılmaz, "Niye canı sağ olsun çünkü Türk evladı. Hata yaptı, canı sağ olsun. Bugün bize, yarın başkasına. Kendisi de mutsuzdur mutlaka ama önemli değil. Biz Kayserispor için buradayız. Kayserispor'un hakkını yedirmek istemiyoruz ama hakemin canı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Şenol hocama başarılar diliyorum"

Yılmaz, Trabzonspor Kulübü'nü çok sevdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Benim bu kulübe hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben bu kulübü çok seviyorum. İster inanın ister inanmayın. Ekmeğini yedim. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Beni ben yapan, tekrardan Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor'dur. Bunu ne ben ne de Trabzon'dakiler inkar edebilir. Gizliden gizliye küfürde olsa beni sevdiklerini biliyorum. Ben de burayı seviyorum ama ben Kayserispor'un hakkını korumak için her şeyi yapmak zorundayım. Hem sahada hem saha dışında bana yakışan budur. Bunu da bize buralarda öğrettiler. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Şenol hocama başarılar diliyorum. Ama kendimiz ve Kayserispor ile ilgili bir şeyler söylemek isterim. Transfer yasağımız var. Yaklaşık 4 senedir aynı takımla oynuyoruz. Bugün buraya gelmeden ilk 3, 11 oyuncum yoktu. Bugün de 3 oyuncum daha eksildi. 6, belki 7 oyuncum Göztepe maçında olmayacak ama biz bu şartlarda ayakta kalıp Allah'ın izniyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Oyuncularıma, Sayın Başkan'ıma, büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Çok zor şartlardayız. Ama biz bahane aramıyoruz. Kendimiz gibi, kendi karakterimiz gibi, kendi insanlığımız gibi babadan ne gördüysek, buralarda ne aldıysak böyle bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bugün hata da yapmış olabiliriz. Hatam olduysa özür dilerim. Buradan hakeme selamlarımı iletiyorum. Hakemin canı sağ olsun. Bugün bizim canımızı yaktı, sonra başkasınınkini yakmasın ki Türk futbolu böyle düzelsin. Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılmaz: Hakemin Canı Sağ Olsun - Son Dakika

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