Efsane hoca, "Hakkıyla yaparım" dediği TFF başkanlığına aday oluyor - Son Dakika
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Efsane hoca, "Hakkıyla yaparım" dediği TFF başkanlığına aday oluyor

10.05.2023 16:41

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, şartların oluşması durumunda TFF başkanlığına aday olacağını duyurdu. "Bu işi hakkıyla yapacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullanan Vural konuya ilişkin, "Futbolun içerisinde iyi kötü her şeyi gördüm. Türkiye'de taraflı tarafsız tüm insanlar tarafından sevildiğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Radyospor'da Salim Manav'ın sorularını yanıtladı. Deneyimli hoca, planları arasında TFF başkanlığı olduğunu açıkladı.

"YAPANLARDAN İYİ YAPARIM"

Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Öncelikle TFF Başkanlığını yapanlardan iyi yaparım. TFF için özerk bir yapıya sahip diyoruz ancak ülkemizde TFF Başkanını kulüpler belirliyor. TFF Başkanı da kulüplerin güdümünde kararlar veriyor. Evet futbol dünyasında 42. yılım hedefimde federasyon başkanlığı var mı? Var. Şu ana kadar 2 federasyon başkanı dışında futbolun içinden gelen kişiler TFF bünyesinde yer almadı." dedi.

"TÜM İNSANLAR TARAFINDAN SEVİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerine devam eden Vural, "Şartlar oluşursa TFF başkanlığına adayım. Bu işi de hakkıyla yapacağımı düşünüyorum. Çünkü futbolun içerisinde iyi kötü her şeyi gördüm. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'de taraflı tarafsız tüm insanlar tarafından sevildiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: çok isabetli olur...inşallah... Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane hoca, 'Hakkıyla yaparım' dediği TFF başkanlığına aday oluyor - Son Dakika


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