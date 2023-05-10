Efsane hoca, "Hakkıyla yaparım" dediği TFF başkanlığına aday oluyor

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Radyospor'da Salim Manav'ın sorularını yanıtladı. Deneyimli hoca, planları arasında TFF başkanlığı olduğunu açıkladı.

"YAPANLARDAN İYİ YAPARIM"

Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Öncelikle TFF Başkanlığını yapanlardan iyi yaparım. TFF için özerk bir yapıya sahip diyoruz ancak ülkemizde TFF Başkanını kulüpler belirliyor. TFF Başkanı da kulüplerin güdümünde kararlar veriyor. Evet futbol dünyasında 42. yılım hedefimde federasyon başkanlığı var mı? Var. Şu ana kadar 2 federasyon başkanı dışında futbolun içinden gelen kişiler TFF bünyesinde yer almadı." dedi.

"TÜM İNSANLAR TARAFINDAN SEVİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerine devam eden Vural, "Şartlar oluşursa TFF başkanlığına adayım. Bu işi de hakkıyla yapacağımı düşünüyorum. Çünkü futbolun içerisinde iyi kötü her şeyi gördüm. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'de taraflı tarafsız tüm insanlar tarafından sevildiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.