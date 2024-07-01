Yılport Samsunpor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Yılport Samsunpor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular koşu, kondisyon, pas ve şut çalışması yaptı. Futbol direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirtti ve geçen sezonki birlik beraberliğin önemini vurguladı. Çapa ayrıca, FIFA tarafından konulan transfer yasağının ertelenmesi veya kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

01.07.2024 19:51
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular yaklaşık 1,5 saat koşu, kondisyon, pas ve şut çalışması yaptı.

Antrenmanı takip eden futbol direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Camia olarak buna hazır olduklarını geçen sezon çok net şekilde gösterdiklerini belirten Çapa, "Tabii önemli olan bunu sahaya da aynı şekilde yansıtabilmek. Geçtiğimiz sezonki birlik beraberlik, başarının en büyük anahtarıydı. Ümit ediyorum ki bu sezon aynı birlikteliği ve beraberliği sağlarız ve geçtiğimiz sezondan daha keyif verici daha az stressiz bir sezon yaşarız hep birlikte." dedi.

Geçen sezon kiraya verdikleri oyuncuların döndüğünü dile getiren Çapa, "Ayrıca U19 takımında da gelişimini belirli bir seviyeye getirmiş olan oyuncularımız vardı. Onları en azından görmek adına yeni sezon bizim için güzel bir fırsat oldu. Şu an 50'ye yakın oyuncu ile antrenman yapıyoruz ama ilk etap kampına giderken sayıyı 32'ye düşüreceğiz. 2. etap kamp çalışmasında da bu sayı 28 olacak." ifadesini kullandı.

Çapa, FIFA tarafından konulan 2 dönem transfer yasağının ertelenmesi veya kaldırılması yönündeki çalışmaları Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığına işaret ederek, "Başkanımızın bunun için gereken çabayı ve gayreti verdiğini hepimiz biliyoruz. Avukatlarımızın FIFA nezdinde görüşmeleri devam ediyor. Şu an net bir şey söyleyemeyiz, ilerleyen günler ne gösterir onu bilmiyoruz, hep beraber göreceğiz. Ancak şu an transfer yasağımız devam ediyor ve yeni bir oyuncu alma şansımız yok." diye konuştu.

Çapa, Carlo Holse, Haluk Mustafa Tan, Gaetan Laura, Marius Mouandilmadji ve Olivier Ntcham'ın izinli oldukları için antrenmanda yer almadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunpor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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