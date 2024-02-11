Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Kırmızı-beyazlı takım, ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi alarak 26 puan topladı. Yeni transferler Benito Raman ve Arbnor Muja'nın yarın ilk maçlarına çıkması bekleniyor.

11.02.2024 11:49
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, hanesine 26 puan yazdırdı.

Yeni transferler Benito Raman ve Arbnor Muja'nın yarın Karadeniz ekibinde ilk maçlarına çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

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