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Trendyol Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Yılport Samsunspor, Kayserispor'u 3-1 yendi.

Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Yılport Samsunspor'u konuk etti.

Müsabakaya Kayserispor; Bilal Bayazıt, Attamah, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Mane, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Boa Morte ve Jeanvier 11'iyle çıktı.

Yılport Samsunspor'un 11'inde ise Okan Kocuk, Soner Gönül, Rick Van Drongelen, Bedirhan Çetin, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç, Flavien Tait, Kingsley Schindler ve Marius Mouandilmadji yer aldı.

Karşılaşmada iki takım da çok sayıda gol pozisyonuna girerken Samsunspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Samsunspor'un gollerini 4. dakikada penaltıdan Marius Mouandilmadji, 65. dakikada Ntcham ile 83. dakikada Ercan Kara kaydetti. Kayserispor'un golünü ise 47. dakikada Nazon attı.