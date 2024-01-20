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Yılport Samsunspor, lider Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, lider Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor, lider Fenerbahçe ile karşılaşacak. Samsun ekibi, son maçlardaki başarısını sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak için galibiyet arayacak. Ancak milli takımlarda bulunan ve sakatlıkları devam eden bazı oyuncuların forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Yılport Samsunspor, lider Fenerbahçe\'ye karşı mücadele edecek
20.01.2024 - 11:59,
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligdeki son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 21 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, lider Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Samsunspor'da Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Nanu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ve sakatlığı devam eden Gaetan Laura, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan Rick van Drongelen ile Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kaynak: AA
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