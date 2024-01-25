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Yılport Samsunspor, Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenerek galip geldi - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenerek galip geldi

Trendyol Süper Lig'inin 22. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek galip geldi. Teknik direktör Markus Gisdol, maç sonrası oyuncularını kutlayarak, Fenerbahçe maçından sonra motivasyonu sağlamakta zorlandıklarını ancak oyuncularının yüksek performans gösterdiğini belirtti. Gisdol, Kayserispor'un kontra atağına karşı iyi önlemler aldıklarını ve 90 dakika boyunca iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Yılport Samsunspor, Mondihome Kayserispor\'u 2-0 yenerek galip geldi
25.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 19:55
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Trendyol Süper Lig'inin 22. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün alınan sonuçtan dolayı oyuncularını kutladı.

Fenerbahçe karşısında yüksek performans gösterdiklerine işaret eden Gisdol, "Fenerbahçe gibi takımlarla oynadıktan sonra bir sonraki karşılaşmalarda oyuncuları motive etmek ve onları bu maça hazırlamakta zorluk yaşıyorsunuz. Özellikle Taylan ve Benassser Fenerbahçe maçında hatif sakatlandı. Bu maça da ikisi de sakat geldi, oyuncularımla konuşarak onları bu maça hazırladım. Bazen kulübeye Taylan'ı bugün ise Benasser aldık. Hepsinin göstermiş olduğu performanstan mutluyum." ifadesini kullandı.

Gisdol, özellikle Kayserispor'un kontra atağı çok iyi oynayan bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Onun için defansı çok iyi yapmamız gerektiğini oyuncularımla konuştum. Onlara çok iyi önlem aldık. Çok iyi 90 dakika çıkardık, sonuç olarak galip geldik ve bu galibiyetten ötürü de mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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