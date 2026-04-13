Yine puan kaybı geldi! Osimhen olmadan Galatasaray'ın tadı tuzu yok
13.04.2026 09:12
Osimhen’in yokluğunda üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray’da, taraftarlar yıldız golcünün eksikliğini net şekilde hissederken “Osimhen olmadan bu takımın tadı tuzu yok” yorumları öne çıkıyor.

Galatasaray, Victor Osimhen’in forma giyemediği maçlarda puan kayıplarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Kocaelispor karşısında da galibiyet elde edemedi.

YILDIZ GOLCÜNÜN YOKLUĞU HİSSEDİLİYOR

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Victor Osimhen’in yokluğu, Galatasaray’ın sonuçlarına doğrudan yansıdı. Nijeryalı yıldızın forma giymediği karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip istediği performansı ortaya koyamadı.

KRİTİK MAÇLARDA PUAN KAYIPLARI

Osimhen’in bulunmadığı Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, ligde de benzer sonuçlar aldı. Sarı-kırmızılılar, Antep ile 1-1 berabere kalırken, Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor karşısında 2-1 kaybeden ekip, son olarak Kocaelispor ile de yenişemedi. 

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA

Kocaelispor maçının ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen’in Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroda yer alacağını açıkladı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev alan Victor Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Resul Bey Resul Bey:
    Kardeşim osimhen mi büyük Galatasaray futbol takımı mı? Bu nasıl aciz bir kurgu ve futbol sistemidir? 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
