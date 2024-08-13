Yine rahat durmadı! Mauro Icardi\'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım

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Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki uzatmalara giden rövanş maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti. Fransız ekibinin 118. dakikadaki penaltı golüne engel olamayan sarı-lacivertlilerin Devler Ligi defteri kapandı ve hasret 16 yıla çıktı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de Fenerbahçe'nin elendiği maç sonrasında sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir paylaşım yaptı.

BATSHUAYI İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile fotoğrafı hikayesinde paylaşarak "Aşkın olayım" şarkısını ekledi. Fenerbahçe'yi eleyen Lille de gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu.

İşte o paylaşım;