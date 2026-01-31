Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor - Son Dakika
Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

31.01.2026 08:07
Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. 7 maçlık galibiyet hasretini dindiren Karadeniz ekibi, puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı. Samsunspor'un galibiyet golünü yeni transfer Jaures Assoumou attı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise henüz galibiyet elde edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu sonuçla ligde 7 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.

GOL 90+2'DE GELDİ

Karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmazken, Samsunspor aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Konuk ekibe üç puanı getiren golü, yeni transfer Jaures Assoumou kaydetti.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu galibiyetle Samsunspor puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

EMRE BELÖZOĞLU GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de takımının başında henüz galibiyet elde edemedi. Deneyimli teknik adamın ligdeki galibiyet hasreti bu maçla birlikte sürdü.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.