Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi

Spor

Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar, tatil yaptığı Yeşil Burun Adaları'nda çok konuşulacak bir harekete imza attı.

KASIMPAŞA FORMASI GİYDİ

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi devam eden Aboubakar'ın Kasımpaşa forması giydiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Kamerunlu golcünün o fotoğrafı Beşiktaş camiasında rahatsızlık yarattı.

TARAFTARLAR ÖFKE KUSUYOR

Siyah-beyazlı taraftarlar sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcunun aynı ligde yer alan başka bir takımın formasını giymesine sert tepki gösterdi.