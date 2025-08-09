Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı

Süper Lig devi Galatasaray'da Leroy Sane, ayağının tozuyla krize neden oldu. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta etkisiz bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu Leroy Sane, şimdiden taraftarları endişelendirdi ve eleştirilerin hedefi oldu.

İLK MAÇINDA KRİZE NEDEN OLDU

Yeni takımı Galatasaray'da ilk resmi maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Leroy Sane, etkisiz performansıyla dikkat çekti. 12 ikili mücadelenin yalnızca 5'ini kazanan Sane, 19 top kaybı yaptı. 29 yaşındaki yıldız, bu performansıyla beklentilerin altında kalarak sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Leroy Sane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 48 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 26'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 2520 dakika sahada kalan 29 yaşındaki yıldız sağ kanat, 13 gol ve 6 asistle skora etki etti.