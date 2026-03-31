Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu

Dünya Kupası play-off mücadelesi öncesinde Bosna cephesinden gelen iddia futbol gündemine bomba gibi düştü. Kritik maç öncesi yaşanan olay büyük şaşkınlık yarattı.

ASKERİ KIYAFETLE ANTRENMANA SIZDI

Bosna teknik heyeti, Avrupa Birliği askeri kılığına girmiş bir kişinin antrenmanı gizlice kaydettiğini açıkladı. Üzerinde İtalya arması bulunan askeri mont giyen şahsın, dikkat çekmemek için bu şekilde sahaya sızdığı belirtildi.

CEP TELEFONUYLA TAKTİKLERİ KAYDETTİ

Şahsın, vücuduna gizlediği cep telefonu ile yasaklı bölgeden Bosna'nın taktik çalışmalarını kayıt altına aldığı ifade edildi. Durumu fark eden teknik ekip, kişiyi antrenman sahasından derhal çıkardı.

SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından söz konusu kişinin ne kadar süre kayıt yaptığı ve İtalya Futbol Federasyonu ile bağlantısının olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.