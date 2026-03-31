Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu

31.03.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna'nın Dünya Kupası play-off maçı öncesi antrenmanının, Avrupa Birliği askeri kılığına giren ve üzerinde İtalya arması bulunan bir kişi tarafından gizlice kaydedildiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, şahsın ne kadar süre kayıt aldığı ve İtalya ile bağlantısının olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Dünya Kupası play-off mücadelesi öncesinde Bosna cephesinden gelen iddia futbol gündemine bomba gibi düştü. Kritik maç öncesi yaşanan olay büyük şaşkınlık yarattı.

ASKERİ KIYAFETLE ANTRENMANA SIZDI

Bosna teknik heyeti, Avrupa Birliği askeri kılığına girmiş bir kişinin antrenmanı gizlice kaydettiğini açıkladı. Üzerinde İtalya arması bulunan askeri mont giyen şahsın, dikkat çekmemek için bu şekilde sahaya sızdığı belirtildi.

CEP TELEFONUYLA TAKTİKLERİ KAYDETTİ

Şahsın, vücuduna gizlediği cep telefonu ile yasaklı bölgeden Bosna'nın taktik çalışmalarını kayıt altına aldığı ifade edildi. Durumu fark eden teknik ekip, kişiyi antrenman sahasından derhal çıkardı.

SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından söz konusu kişinin ne kadar süre kayıt yaptığı ve İtalya Futbol Federasyonu ile bağlantısının olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:02:07.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.