Young Boys, Galatasaray maçı için hazır

İsviçre ekibi Young Boys, yarın Galatasaray ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'ta teknik direktör Patrick Rahmen yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.
Isınma koşusuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerine çalışıldığı öğrenildi.
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