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Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında yarın İstanbulspor'u yeni Adana Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Adana Demirspor, ligde çıktığı 18 karşılaşmada 28 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor. Rakip fileleri 31 kez havalandıran takım, kalesinde ise 22 gol gördü. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor karşısında galibiyet arayacaklar.

Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor\'u konuk edecek
09.01.2024 - 09:13,
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 28 puan toplayan ve 7. sırada yer alan Adana Demirspor, oynadığı müsabakalarda kalesinde 22 gol görürken, rakip fileleri de 31 kez havalandırdı.

Adana ekibi, 5 puanla ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Kaynak: AA
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